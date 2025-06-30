Кредиты на жилье в Украине будут выдавать по нормам ЕС

Совет по финансовой стабильности Украины одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Ипотеку будут выдавать по европейским правилам
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Стратегия разработана в соответствии с одобренной РФС концепцией, согласованной с МВФ, и предусматривает:
Директива 2014/17/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 февраля 2014 года, известная как "Директива об ипотечном кредите", устанавливает единые правила на уровне ЕС по предоставлению потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.
Что предусматривает директива:
В контексте евроинтеграции Украина взяла обязательство имплементировать положения этой директивы в свое законодательство, в частности в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это должно повысить уровень защиты заемщиков и приблизить финансовую систему к европейским стандартам.
Напомним, по данным НБУ, в Украине фактически отсутствует рыночная ипотека. Около 95% кредитов на жилье выдается по программе еОселя.
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