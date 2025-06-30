Кредиты на жилье в Украине будут выдавать по нормам ЕС

Стратегия разработана в соответствии с одобренной РФС концепцией, согласованной с МВФ, и предусматривает:

внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке;

обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков;

внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшение обмена информацией, в частности путем создания открытой базы данных цен на недвижимость;

совершенствование законодательства и подзаконных актов в части улучшения регулирования процессов застройки с целью снижения рисков недостроя и повышения прозрачности продажи недостроенной недвижимости;

обновление стратегии оператора государственной программы еОселя ЧАО "Укрфинжитло" и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки;

определение условий выпуска покрытых облигаций и секьюритизации.

Директива ЕС

Директива 2014/17/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 февраля 2014 года, известная как "Директива об ипотечном кредите", устанавливает единые правила на уровне ЕС по предоставлению потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Что предусматривает директива:

Предварительная информация. Заемщик должен получить стандартное информационное письмо (ESIS) со всеми условиями кредита (ставки, сумма, график погашения и т.д.).

Оценка кредитоспособности. Кредитор обязан оценить финансовое состояние заемщика перед предоставлением ипотеки.

Право на досрочное погашение. Заемщик может вернуть кредит раньше срока с ограниченной или без штрафной платы.

Стандарты для посредников. Установлены требования к лицензированию и контролю над ипотечными брокерами.

Обязанности по консультированию. В случае необходимости потребителю должны предоставить советы по выбору соответствующего ипотечного продукта.

В контексте евроинтеграции Украина взяла обязательство имплементировать положения этой директивы в свое законодательство, в частности в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это должно повысить уровень защиты заемщиков и приблизить финансовую систему к европейским стандартам.