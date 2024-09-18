Чому українці не поспішають купувати житло в кредит: результати дослідження

Багато українців планують купити власне житло впродовж наступних кількох років. Люди накопичують гроші та відмовляються купувати в кредит.

РБК-Україна дізналося в аналітиків OLX Нерухомість, як часто українці купують житло в кредит та чому бояться позики.

Чи готові українці купувати житло

За результатами опитування, проведеного OLX Нерухомість, майже половина респондентів (48,4%) наразі не планують купувати житло. Водночас 15,5% опитаних мають намір здійснити покупку протягом наступного року. Ще 11,8% планують придбати нерухомість упродовж 2-3 років, а 14,1% – у найближчі 3-5 років.

Серед тих, хто вже придбав житло, 11,9% зробили це за останні 2-3 роки, 6,4% – протягом останнього року, а ще 2,7% перебувають на етапі оформлення документів. Переважна більшість покупців (69%) обрали квартири, 21,8% – будинки, а 8,4% інвестували в інші типи нерухомості, такі як склади, дачі або земельні ділянки.

Щодо вартості житла, 36% респондентів витратили від 30 до 70 тис. доларів, 33% – до 30 тис. доларів, 12% – від 70 до 150 тис. доларів, а 7% витратили понад 150 тис. доларів.

Чому українці відмовляються від кредитів на житло

Можливість взяти кредит на нерухомість у майбутньому розглядають лише 8% опитаних, тоді як 36% відкидають цю опцію.

Серед тих, хто вже придбав житло, 17,6% скористалися кредитними програмами. Найчастіше українці купували квартири (49%) та будинки (46,6%). Головні причини вибору кредитування включають нестачу власних коштів для повної оплати (65%) та можливість поступових виплат без фінансового навантаження на родину (39,1%). Водночас 13% обрали пільговий кредит за програмою "єОселя".

Важливими перевагами кредитування опитані назвали можливість отримати житло без накопичення повної суми, поступові виплати та вигідні відсоткові ставки. Проте, серед перешкод – небажання сплачувати відсотки по кредиту (36%), побоювання фінансових ризиків (35%), а також недовіра до кредитних програм (23%).

Більшість українців (75,6%) вважають, що кредитна ставка має бути до 5% річних, ще 17,5% готові прийняти ставку у межах 6-8%.

Щодо програми "єОселя", 41% респондентів добре обізнані про її умови, ще 39% мають лише загальне уявлення, а 12% планують скористатися цією програмою для купівлі житла, а 4% – взагалі не чули про цю програму.