Кредит на жилье для переселенцев: кто и как может оформить ипотеку

Внутри перемещенные лица могут приобрести жилье в кредит по льготной ставке 3% годовых сроком до 30 лет. Первоначальный взнос составляет 6% от стоимости жилья.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственный фонд содействия молодежному домостроению .

Как зарегистрироваться в программе "Жилье для ВПЛ"

Чтобы получить кредит на жилье, необходимо подать электронную заявку через портал "Дия". Для участия нужно отвечать следующим критериям:

иметь официальный статус ВПЛ

за последние два квартала иметь официальный доход

не владеть жилой недвижимостью, кроме объектов на оккупированных территориях или в зоне боевых действий

не участвовать в других государственных жилищных программах

После подачи заявки система автоматически проверит данные в соответствующих реестрах. Если все подтвердится, кандидат попадет в реестр на сайте Госмолодежьжилья. Отбор для получения кредита производится случайным образом, под контролем германских партнеров.

Условия получения кредита на жилье

Процентная ставка составляет 3% годовых, а срок кредитования — до 30 лет, но не более чем до достижения возраста 65 лет. Собственный взнос должен быть не менее 6% стоимости жилья.

Кредит можно получить на квартиру или дом, построенные не более 50 лет назад или реконструированные не более 35 лет назад. Участники программы могут самостоятельно выбирать объект недвижимости.

Как рассчитывается сумма кредита на жилье

Площадь жилья для одного или двух человек составляет 52,5 кв. м. На каждого следующего члена семьи прибавляется еще 21 кв. м. Предельная стоимость жилья зависит от региона. Если цена выбранного жилья превосходит сумму кредита, разницу оплачивает клиент.

Перед получением кредита следует заключить предварительный договор с продавцом жилья, в котором указываются характеристики объекта, его стоимость и порядок расчетов. Также важно подтвердить наличие доходов для оплаты кредита.

Подготовка документов

Победители отбора должны подать документы в региональное отделение Госмолодежьжилья в течение 30 дней.

Для оформления кредита необходимо подготовить следующие документы:

копии паспортов всех членов семьи

копии регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков (РНУКНП)

копии справок ВПЛ для всех членов семьи

документы, подтверждающие родственные отношения

информация из реестра о недвижимом имуществе (наличие или отсутствие жилья)

документы, подтверждающие платежеспособность (справка с места работы, информация о доходах и налогах)

письменное согласие каждого совершеннолетнего члена семьи на участие в программе

предварительный договор о приобретении жилья

отчет об оценочной стоимости жилья

Большинство документов можно получить в электронном формате. После их подготовки вам следует обратиться в региональное отделение Госмолодежьжилья, где совместно с работником заполните заявление на кредит.

В случае победы в отборе, у вас есть 30 дней для поиска жилья и подготовки всех документов. Можно выбирать квартиру или дом по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Заключение договора о приобретении жилья

После зачисления денег вашего собственного взноса и кредита на счет, вы можете начать договариваться с продавцом жилья и нотариусом о дате заключения договора купли-продажи. Эта дата должна соответствовать срокам, указанным в предыдущем договоре. Нотариус предоставит вам информацию о всех необходимых документах для заключения сделки.

Большинство документов должен предоставить продавец, а вам понадобятся только документы, удостоверяющие личность, и свидетельство о браке, если вы состоите в браке. Важно помнить, что соглашение о приобретении недвижимости заключается с участием второго супруга или с нотариально заверенным заявлением о его согласии.

Если договор будет подписан и информация об этом поступит в Госмолодежьжилья, средства перечисляются на счет продавца. После получения средств нотариус внесет информацию о переходе права собственности в государственный реестр, и вы станете официальным владельцем нового жилья.