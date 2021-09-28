Как кредит Smart от Moneyveo решает финансовые проблемы клиентов здесь и сейчас

Раньше для получения средств в кредит приходилось ездить в другой конец города, стоять в длинных очередях и ждать решения от кредитора несколько дней, а то и недель. С развитием сферы потребительского онлайн-кредитования украинцы получили больше возможностей и комфорта. Финтех-компания Moneyveo первой на рынке предложила людям удобный финансовый сервис, который позволяет брать деньги через смартфон выгодно, быстро и без бумажной волокиты.

Компания начала выдавать кредиты онлайн еще в 2013 году. Понимая, что у людей бывают временные финансовые трудности и ряд потребительских нужд, Манивео разработала инновационный кредитный продукт, который впоследствии трансформировал рынок. Благодаря гибким стратегиям и ориентации на диджитализацию бизнеса компания за несколько лет существования привлекла сотни тысяч клиентов. Сегодня у Moneyveo наибольшая доля на рынке, что подтверждает ее звание лидера сферы онлайн-кредитования в Украине.

Все будет Smart

Кредит, с которого Moneyveo начала свою деятельность, называется Smart. Почему Smart? С английского smart переводится как "умный". Не новость, что общество все больше становится смартовым, то есть – высокотехнологичным. В разных уголках мира создаются проекты «умных городов». А благодаря развитию смарт-технологий рутинные дела требуют все меньше времени и сил. Социальные и экономические сферы жизни людей улучшаются.

Поэтому неудивительно, что при создании продукта Smart команда Moneyveo ориентировалась прежде всего на упрощение жизни людей путем внедрения новейших IT-технологий.

"В Манивео я обслуживаюсь около 3-х лет. С компанией познакомился в июле 2018, когда уволился с работы официанта. С поиском работы было сложно, нужно было искать новое жилье... Друзей и родственников беспокоить не хотелось. Ситуация, можно сказать, SOS. Но однажды, читая новости в интернете, я наткнулся на рекламу Moneyveo. Зашел на их сайт и подумал – почему бы не попробовать? Решив оформить кредит в этом финансовом сервисе, я не только вовремя получил нужную сумму денег, но и надежную финансовую поддержку на всю жизнь", – делится личным опытом клиент Moneyveo Андрей С.

Какие преимущества продукта?

Кредитная программа Smart рассчитана на удовлетворение неотложных потребностей клиентов здесь и сейчас. Кредит выдается на сумму до 22 000 грн сроком до 30 дней, с возможностью продления договора. Его главные плюсы:

· суперскорость выдачи. При первом обращении в сервис понадобится около 8 минут. Однако оформление последующих кредитов, включая подачу заявки и принятие решения автоматизированной системой, занимает до 2 минут. Средства поступят на банковскую карточку сразу;

· выгодная ставка. Первый кредит в сервисе можно взять по Дисконтной ставке – 0,01% в день. При продлении Дисконтного периода она может увеличиться до 1,98% в день. Но на ставку, которая применяется при продлении Дисконтного периода, предоставляются скидки до -50%. Размер скидки зависит от Уровня лояльности пользователя: чем выше Уровень клиента, тем ниже ставка и тем большая сумма кредита ему доступна. В перерасчете на годовые процентная ставка составляет от 3,71% до 722,7%;

· высокое доверие к клиентам и конфиденциальность. Для подачи заявки на деньги нужен только номер мобильного телефона. Никаких бумажных документов, поручителей компания не требует;

· безопасность персональных данных. Высокий уровень защиты финансовых операций подтверждается международными сертификатами безопасности Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1;

· прозрачные условия кредитования. В компании отсутствуют скрытые комиссии и платежи. Вся информация об условиях и обязательствах по кредитам содержится в кредитном договоре и на сайте компании.

Таким образом скорость, выгода, надежность и удобство – это те факторы, которые делают кредит Smart от Манивео востребованным среди современных потребителей. Благодаря простым и понятным функциям можно не только решить финансовые вопросы здесь и сейчас (оплатить коммуналку, аренду жилья, лечение или приобрести путевку), но и научиться правильно пользоваться кредитными сервисами.