Як кредит Smart від Moneyveo вирішує фінансові проблеми клієнтів тут і зараз

Раніше задля отримання коштів у кредит потрібно було їздити в інший кінець міста, стояти у довгих чергах та очікувати на рішення від кредитора декілька днів, а то й тижнів. Із розвитком сфери споживчого онлайн-кредитування українці отримали більше можливостей та комфорту. Фінтех-компанія Moneyveo першою на ринку запропонувала людям зручний фінансовий сервіс, який дозволяє брати кошти через смартфон вигідно, швидко і без паперової тяганини.

Компанія розпочала видавати кредити онлайн ще у 2013 році. Розуміючи, що у людей бувають тимчасові фінансові труднощі та ряд споживчих потреб, Манівео розробила інноваційний кредитний продукт, який згодом трансформував ринок. Завдяки гнучким стратегіям та орієнтації на діджиталізацію бізнесу, компанія за декілька років існування залучила сотні тисяч клієнтів. Сьогодні у Moneyveo найбільша доля на ринку, що підтверджує її звання лідера сфери онлайн-кредитування в Україні.

Все буде Smart

Кредит, з якого Moneyveo розпочала свою діяльність, має назву Smart. Чому саме Smart? З англійської smart перекладається як "розумний". Не новина, що суспільство дедалі більше стає смартовим, тобто – високотехнологічним. У різних куточках світу з’являються проєкти "розумних міст". А завдяки розвитку смарт-технологій рутинні справи потребують все менше часу і сил. Соціальні й економічні сфери життя людей покращуються.

Тому не дивно, що при створенні продукту Smart команда Moneyveo орієнтувалась перш за все на спрощення життя людей через впровадження новітніх IT-технологій.

"В Манівео я обслуговуюсь близько 3-х років. З компанією познайомився у липні 2018 тоді, коли звільнився з роботи офіціанта. З пошуком роботи було складно, потрібно було шукати нове житло… Друзів і родичів турбувати не хотілося. Ситуація, можна сказати, SOS. Але якось, читаючи новини в інтернеті, я натрапив на рекламу Moneyveo. Зайшов на їхній сайт і подумав – чому б не спробувати? Вирішивши оформити кредит у цьому фінансовому сервісі, я не лише вчасно отримав потрібну суму грошей, але й надійну фінансову підтримку на все життя", – ділиться особистим досвідом клієнт Moneyveo Андрій С.

Які переваги продукту?

Кредитна програма Smart розрахована на задоволення нагальних споживчих потреб тут і зараз. Кредит видається на суму до 22 000 грн, строком до 30 днів, з можливістю продовження договору. Його головні плюси:

· супершвидкість видачі. При першому зверненні до сервісу знадобиться близько 8 хвилин. Однак оформлення наступних кредитів, включно з подачею заявки та прийняттям рішення автоматизованою системою, займає до 2 хвилин. Кошти надійдуть на банківську картку одразу;

· вигідна ставка. Перший кредит у сервісі можна взяти за Дисконтною ставкою – 0,01% на день. При продовжені Дисконтного періоду вона може збільшитись до 1,98% на день. Але на ставку, що застосовується при продовженні Дисконтного періоду, надаються знижки до -50%. Розмір знижки залежить від Рівня лояльності користувача: чим вищий Рівень клієнта, тим нижча ставка і тим більша сума кредиту йому доступна. У перерахунку на річні процентна ставка складає від 3,71% до 722,7%;

· висока довіра до клієнтів та конфіденційність. Для подачі заявки на кошти потрібен лише номер мобільного телефону. Жодних паперових документів, поручителів компанія не вимагає;

· безпека персональних даних. Високий рівень захисту фінансових операцій підтверджується міжнародними сертифікатами безпеки Sectigo EV SSL і PCI DSS Service Provider Level 1;

· прозорі умови кредитування. У компанії відсутні приховані комісії та платежі. Уся інформація щодо умов і зобов’язань за кредитами міститься у кредитному договорі і на сайті компанії.

Таким чином швидкість, вигода, надійність та зручність – це ті чинники, які роблять кредит Smart від Манівео затребуваним серед сучасних споживачів. Завдяки простим та зрозумілим функціям можна не лише владнати фінансові питання тут і зараз (оплатити комуналку, оренду житла, лікування чи придбати путівку), а й навчитися правильно користуватися кредитними сервісами.