Кредит ЄС для України: Норвегія не буде використовувати для гарантій суверенний фонд

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо надання Україні так званого "репараційного кредиту". Але вона не буде використовувати свій суверенний фонд, щоб гарантувати його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга виданню NRK.
Столтенберг заявив, що Норвегія не є членом Євросоюзу та вже робить чималі фінансові внески на користь України. Норвегія потенційно може взяти участь у планах ЄС з надання кредиту Україні, але самостійно гарантувати всю його суму вона не збирається.
"Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон (159 мільярдів доларів), але це не варіант", - сказав він.
Рішення, за словами Столтенберга, буде ухвалено з огляду на те, який фінальний висновок щодо надання кредиту Україні нададуть в Євросоюзі. Наразі говорити про якісь плани з цього приводу зарано.
Зазначимо, 5 листопада стало відомо, що в Норвегії п'ять політичних партій закликали країну допомогти Києву отримати кредит ЄС у розмірі 140 млрд євро. Для цього, за планами політиків, Норвегія могла б використати власний суверенний фонд в розмірі 1,8 трильйона євро - щоб гарантувати цей кредит.
Не так давно Європейська комісія запропонувала надати Україні кредит за рахунок російських суверенних активів, які заморозили в ЄС на початку повномасштабної війни.
Більшість активів РФ зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. І саме Бельгія поки що - головне "гальмо", оскільки відмовляється підтримувати ідею "репараційного кредиту".
Відмовки в бельгійського уряду стандартні: нібито "побоювання" так званих "судових позовів" з боку РФ та гарантування розділення витрат у випадку, якщо заморожені активи потрібно буде повернути росіянам.