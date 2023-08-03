На крайньому заході й сході дощі, температура прогріється до +30: погода на сьогодні

В Україні, крім крайнього заходу й сходу, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в середньому прогріється до +30 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому заході та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як пише пресслужба, очікується південно-західний, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 3 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер західний 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +13 - +18, вдень +25 - +30, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +27 - +29.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.