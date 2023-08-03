UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На крайньому заході й сході дощі, температура прогріється до +30: погода на сьогодні

Фото: прогноз погоди на 3 серпня (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, крім крайнього заходу й сходу, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в середньому прогріється до +30 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому заході та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер, як пише пресслужба, очікується південно-західний, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +27 до +30 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +26 до +29 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +22 вночі й від +27 до +31 вдень;
  • на сході коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень.

Фото: прогноз погоди на 3 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер західний  3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +13 - +18, вдень +25 - +30, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +27 - +29.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода