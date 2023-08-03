На крайнем западе и востоке дожди, температура прогреется до +30: погода на сегодня

В Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в среднем прогреется до 30 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается юго-западный, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 3 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +13 - +18, днем +25 - +30, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +27 - +29.
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