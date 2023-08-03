RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На крайнем западе и востоке дожди, температура прогреется до +30: погода на сегодня

Фото: прогноз погоды на 3 августа (Виталия Носач, РБК-Украина).
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в среднем прогреется до 30 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается юго-западный, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +27 до +30 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +26 до +29 днем;
  • на юге будет колебаться от +16 до +22 ночью и от +27 до +31 днем;
  • на востоке будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +28 до +31 днем.

Фото: прогноз погоды на 3 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +13 - +18, днем +25 - +30, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +27 - +29.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода