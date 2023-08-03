На крайньому заході й сході дощі, температура прогріється до +30: погода на сьогодні

В Україні, крім крайнього заходу й сходу, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в середньому прогріється до +30 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому заході та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів", - пише пресслужба. Вітер, як пише пресслужба, очікується південно-західний, 3-8 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +27 до +30 вдень;

на півночі коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +26 до +29 вдень;

на півдні коливатиметься від +16 до +22 вночі й від +27 до +31 вдень;

на сході коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень. Фото: прогноз погоди на 3 серпня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер західний 3-8 м/с", - пише пресслужба. Температура в області вночі +13 - +18, вдень +25 - +30, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +27 - +29.