На крайньому заході й сході дощі, температура прогріється до +30: погода на сьогодні
В Україні, крім крайнього заходу й сходу, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в середньому прогріється до +30 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому заході та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як пише пресслужба, очікується південно-західний, 3-8 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +27 до +30 вдень;
- на півночі коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +26 до +29 вдень;
- на півдні коливатиметься від +16 до +22 вночі й від +27 до +31 вдень;
- на сході коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень.
Фото: прогноз погоди на 3 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер західний 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +13 - +18, вдень +25 - +30, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +27 - +29.
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