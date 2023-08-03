На крайнем западе и востоке дожди, температура прогреется до +30: погода на сегодня

В Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в среднем прогреется до 30 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба. Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается юго-западный, 3-8 м/с. Температура: на западе будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +27 до +30 днем;

на севере будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +26 до +29 днем;

на юге будет колебаться от +16 до +22 ночью и от +27 до +31 днем;

на востоке будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +28 до +31 днем. Фото: прогноз погоды на 3 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +13 - +18, днем +25 - +30, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +27 - +29.