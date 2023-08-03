ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На крайнем западе и востоке дожди, температура прогреется до +30: погода на сегодня

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 07:00
На крайнем западе и востоке дожди, температура прогреется до +30: погода на сегодня Фото: прогноз погоды на 3 августа (Виталия Носач, РБК-Украина).
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в среднем прогреется до 30 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается юго-западный, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +27 до +30 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +26 до +29 днем;
  • на юге будет колебаться от +16 до +22 ночью и от +27 до +31 днем;
  • на востоке будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +28 до +31 днем.

На крайнем западе и востоке дожди, температура прогреется до +30: погода на сегодня

Фото: прогноз погоды на 3 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +13 - +18, днем +25 - +30, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +27 - +29.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
NEWS
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ