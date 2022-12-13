Страны Запада продолжают поставлять России микрочипы в обход санкций, - Reuters

Страны Запада продолжают поставлять в Россию микрочипы в обход введенных против страны санкций из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

С апреля по ноябрь США и ряд европейских стран поставили России чипов на 777 млн долларов. Это комплектующие Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon. Для этого в Турции и Гонконге создавались фирмы-посредники, зарегистрированные в марте 2022 года.

По данным российской таможни, с марта в течение семи месяцев одна из компаний экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 млн долларов, включая чипы американских производителей.

Другую фирму, турецкую Smart Trading Ltd. основал гендиректор российской логистической фирмы Novelco Григорий Григорьев. Согласно российским таможенным декларациям, компания отгрузила продукцию американских производителей полупроводников на минимум 660 тысяч долларов.

Расследователи нашли один из постов Григорьева на LinkedIn о том, что Novelco открыла филиал в Стамбуле и отправляет товары в Россию из Турции и не соблюдает торговые ограничения США и ЕС в отношении России. Как только товары прибывают в Турцию, «отгрузки обрабатываются для реэкспорта, и грузы могут направляться в Россию воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Обходить санкции России помогают также и в Эстонии. Компания Elmec Trade, базирующаяся в Таллинне, в период с 1 апреля по 31 октября отправила в Россию товаров на сумму не менее 17 млн долларов.