Країни Заходу мають знизити ліміт цін на російську нафту, - прем'єр Естонії

Країни Заходу повинні посилити санкції проти Росії, а також знизити ціну на російську нафту.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.
"Стеля цін на російську нафту має бути знижена ще більше, ніж раніше. Її перегляд має початися найближчим часом", - зазначила прем'єр-міністр Естонії.
Каллас також закликала збільшити обсяги військової допомоги Україні. Вона назвала постачання озброєнь Києву шляхом до миру.
"Продовжую повторювати свій заклик до союзників та партнерів - подивіться на свої запаси і направте зброю на Україну. Це шлях до миру", - наголосила політик.
Нагадаємо, Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів у країні. За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.
Також ми писали, що Естонія має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.
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