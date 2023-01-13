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Страны Запада должны снизить лимит цен на российскую нефть, - премьер Эстонии

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Страны Запада должны ужесточить санкции против России, а также снизить потолок цен на российскую нефть.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - отметила премьер-министр Эстонии.

Каллас также призвала увеличить объем военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву путем к миру.

"Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам — посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру", - подчеркнула политик.

Напомним, Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.

Также мы писали, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.

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