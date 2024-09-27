Країни Заходу готуються евакуювати населення Лівану в разі війни з Ізраїлем, - Reuters

Низка країн Заходу розглядають можливість евакуації населення Лівану в разі початку повномасштабної війни країни з Ізраїлем. Притулок людям згодні надати Туреччина і Кіпр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Кіпр є найближчою країною-членом Європейського Союзу, що розташована приблизно за 264 км від Лівану. Він був в авангарді зусиль з надання морської допомоги Сектору Газа, а в минулому використовувався для координації евакуації з Лівану.

У 2006 році Кіпр прийняв близько 60 тисяч біженців після початку ізраїльсько-ізраїльської війни. Нинішнє потенційне наземне вторгнення Ізраїлю на південь Лівану та відповідь з боку "Хезболли" у вигляді обстрілів балістичними ракетами і безпілотниками, може означати масову евакуацію як з Лівану, так і з окремих районів Ізраїлю.

"У нас є запити від низки країн, не лише з Європейського Союзу, а й з інших третіх країн. Ми готові зіграти цю роль у разі необхідності. Ми зробили це у 2006 році та готові зробити це знову. Це важко, але це наш моральний обов'язок", - заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс в інтерв'ю Reuters на полях 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зазначається, що тисячі громадян кількох країн, включаючи США, Францію, Велику Британію та Німеччину, живуть у Лівані або подорожують через цю країну. Усі вони впродовж останніх місяців працювали над підготовкою планів із Кіпром на випадок повномасштабної війни.

За словами дипломатів, інші країни, які не мають необхідної військової інфраструктури в регіоні, також потребуватимуть допомоги в евакуації своїх громадян.

Роль Туреччини

Західні держави також працюють над підготовкою до можливої евакуації ліванців із Туреччиною. Якщо ліванські аеропорти не зможуть бути використані, евакуація, найбільш імовірно, буде відбуватися морським шляхом із порту Тріполі на півночі Лівану до Мерсіна на півдні Туреччини.

За словами дипломатів, наказ про евакуацію ще не віддано. Однак все може змінитися, якщо Ізраїль сконцентрує війська на ліванському кордоні.

Допомога Франції та союзників по ЄС

Франція має близько 20 тисяч громадян у Лівані та 1000 військовослужбовців у складі миротворчої місії ООН. Міністерство оборони Франції відмовилося коментувати конкретні плани, але заявило, що має надійні плани на жовтень 2024 року.

Європейські дипломати повідомили, що Франція підтримує зв'язок зі США, в яких у Лівані перебувають близько 50 тисяч громадян, а також з Великою Британією та Німеччиною, щоб координувати свої дії з Кіпром.

За словами американських чиновників, Вашингтон закликав громадян США покинути Ліван, але Держдепартамент не віддавав наказу про евакуацію американського персоналу і не звертався за допомогою до американських військових для евакуації американців.

Допомогти в разі евакуації також можуть американські війська, які були нещодавно розгорнуті у регіоні.

Париж має в регіоні військовий корабель, який може евакуювати близько 150 осіб, а також корабель для перевезення гелікоптерів у режимі очікування, який може прийняти в 10 разів більше. Однак два французьких дипломати зазначили, що знадобиться кілька днів для того, щоб дістатися до регіону з півдня Франції.

Міністерство оборони Франції повідомило, що французькі, кіпрські, грецькі та італійські військово-морські сили проводили навчання в регіоні з 14 по 18 вересня, під час яких відпрацьовувалася евакуація громадян з Лівану.

За словами дипломатів, одним із викликів буде забезпечення швидкого повітряного мосту з Кіпру, з огляду на велику кількість людей, що за короткий проміжок часу прибувають на острів.

"Справжній виклик у всьому цьому полягає в тому, що знадобиться кілька днів, навіть тижнів, щоб вивезти більшість іноземних громадян з Лівану, не кажучи вже про Ізраїль, а це означає, що людям в Лівані можуть сказати "тримайтеся", поки ізраїльські F-35 і ракети "Хезболли" здіймаються в небо", - сказав один із європейських дипломатів.

Також для евакуації можуть бути використані дві британські військові бази на Кіпрі. У Британії близько 10 тисяч громадян у Лівані. Цього тижня Лондон заявив, що перекидає війська на острів. Також британці мають військові кораблі на місці, щоб допомогти евакуації.