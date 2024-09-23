США відправлять додаткові війська на Близький Схід

Сполучені Штати Америки відправлять додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У Пентагоні повідомили, що США надішлють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла".

Подробиць про те, скільки додаткових сил буде розгорнуто та що їм буде доручено робити, не повідомляють.

Зазначається, що наразі США розмістили у регіоні близько 40 тисяч військових.