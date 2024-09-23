ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США відправлять додаткові війська на Близький Схід

Понеділок 23 вересня 2024 21:59
UA EN RU
США відправлять додаткові війська на Близький Схід Фото: американські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки відправлять додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Пентагоні повідомили, що США надішлють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла".

Подробиць про те, скільки додаткових сил буде розгорнуто та що їм буде доручено робити, не повідомляють.

Зазначається, що наразі США розмістили у регіоні близько 40 тисяч військових.

Конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою"

Нагадаємо, між Ізраїлем та "Хезболлою" триває конфлікт. Бойовики угруповання, що базується в Лівані, неодноразово атакували Ізраїль після початку операції проти ХАМАС.

Нещодавно стало відомо, що Ізраїль готував операцію з масового підриву пейджерів бойовиків "Хезболли" протягом щонайменше 15 років.

Перша хвиля підривів пройшла 17 вересня, друга - наступного дня. За даними міністра охорони здоров'я Лівану, загинули щонайменше 37 осіб, ще близько 3 тисяч отримали поранення.

Американські офіційні особи очікують значного посилення бойових дій між Ізраїлем та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла". Це може призвести до повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Близький Схід Ізраїль Хезболла Ліван
NEWS
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади