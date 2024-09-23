США відправлять додаткові війська на Близький Схід
Сполучені Штати Америки відправлять додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У Пентагоні повідомили, що США надішлють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла".
Подробиць про те, скільки додаткових сил буде розгорнуто та що їм буде доручено робити, не повідомляють.
Зазначається, що наразі США розмістили у регіоні близько 40 тисяч військових.
Конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою"
Нагадаємо, між Ізраїлем та "Хезболлою" триває конфлікт. Бойовики угруповання, що базується в Лівані, неодноразово атакували Ізраїль після початку операції проти ХАМАС.
Нещодавно стало відомо, що Ізраїль готував операцію з масового підриву пейджерів бойовиків "Хезболли" протягом щонайменше 15 років.
Перша хвиля підривів пройшла 17 вересня, друга - наступного дня. За даними міністра охорони здоров'я Лівану, загинули щонайменше 37 осіб, ще близько 3 тисяч отримали поранення.
Американські офіційні особи очікують значного посилення бойових дій між Ізраїлем та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла". Це може призвести до повномасштабної війни.
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