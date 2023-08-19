Країни Західної Африки погодили дату можливого вторгнення у Нігер

На зустрічі країн Економічного співтовариства держав Західної Африки обговорювалася можливість інтервенції з метою відновлення демократії в Нігері.

За словами одного з учасників наради в Аккрі, "якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, може знадобитися збройне втручання".

Як заявив глава відомства ECOWAS з політичних питань та безпеки Абдель-Фату Муссах, вони "готові виконати наказ негайно".

На саміті союзники докладно обговорили деталі та обставини можливого вторгнення, при цьому зазначили, що все ще сподіваються на мирні домовленості із хунтою в Нігері, оскільки "двері для переговорів ще відчинені".

Держпереворот у Нігері та реакція ECOWAS

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохамеда Базума здійснила державний переворот і фактично взяла главу держави в заручники. Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний порядок у країну вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Через деякий час країни ECOWAS призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті для переговорів.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.