Країни-учасниці саміту з продбезпеки виділять 44 млн доларів на програму "Зерно з України"

Цей саміт під егідою гуманітарної програми Grain from Ukraine відбувся у Києві 23 листопада - у День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Захід об'єднав світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів.

"За результатами саміту країни-учасниці заявили про подальшу фінансову підтримку програми ''Зерно з України'' на загальну суму в близько 44 млн доларів США", - розповіли в українському зовнішньополітичному відомстві.

Презентація досягнень, спільна заява та обговорення російських ударів

На даному саміті, серед іншого, презентували досягнення програми Grain from Ukraine. За нею Україна вже доставила понад 286 тисяч тонн продовольчої допомоги вразливим категоріям населення в Африці.

Також на заході була прийнята Спільна заява щодо зобов'язань, та визначення "основи для подальших дій світової спільноти, спрямованих на боротьбу з голодом, підтримку вразливих категорій населення, сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення проєктів, спрямованих на інвестиції в здоров'я майбутніх поколінь".

"Окремою темою заходу стала триваюча агресія Росії, яка завдала значних втрат аграрному сектору України та значно вплинула на глобальний продовольчий ринок", - розповіли в МЗС.

Як поінформували у міністерстві, учасники саміту наголосили, що цілеспрямовані атаки на портову інфраструктуру України та зерносховища, блокування постачання зерна загрожують продовольчій безпеці мільйонів людей у всьому світі.

Міжнародний саміт з продовольчої безпеки

Сам захід традиційно проходить в столиці України наприкінці листопада. Нинішній саміт став вже третім. Як зазначають в МЗС, він був спрямований "на розвиток сталих продовольчих систем і зміцненні здоров’' майбутніх поколінь через реформу шкільного харчування, досвідом та матеріальною базою якої готова ділитися Україна".

Також в українському міністерстві додали, що саміт слугує важливою платформою для сприяння міжнародній співпраці у забезпеченні доставки продовольства до країн, які потерпають від голоду. А також для обговорення шляхів подолання глобальних викликів у сфері продовольчої безпеки.

Перший саміт (у 2022 році) запустив ініціативу президента Володимира Зеленського ''Зерно з України'' для підтримки країн, що страждають від голоду.

Другий (у 2023-му) зосередився на розблокуванні шляхів поставки продовольства і забезпечення безперебійного експорту зерна з України.