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Страны-участники саммита по продбезопасности выделят 44 млн долл. на "Зерно из Украины"

Фото: 3-й Международный саммит по продовольственной безопасности "Зерно из Украины" прошел в Киеве 23 ноября (mfa.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Государства-участники Третьего Международного саммита по продовольственной безопасности согласовали дальнейшее финансирование украинской инициативы Grain from Ukraine (''Зерно из Украины''). Речь идет о выделении около 44 миллионов долларов на данную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Этот саммит под эгидой гуманитарной программы Grain from Ukraine состоялся в Киеве 23 ноября - в День памяти жертв голодоморов в Украине. Мероприятие объединило мировых лидеров, министров, представителей международных организаций и ведущих экспертов.

"По результатам саммита страны-участницы заявили о дальнейшей финансовой поддержке программы 'Зерно из Украины' на общую сумму около 44 млн долларов США", - рассказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Презентация достижений, совместное заявление и обсуждение российских ударов

На данном саммите, среди прочего, представили достижения программы Grain from Ukraine. По ней Украина уже доставила более 286 тысяч тонн продовольственной помощи уязвимым категориям населения в Африке.

Также на мероприятии было принято Совместное заявление об обязательствах, и определены "основы для дальнейших действий мирового сообщества, направленных на борьбу с голодом, поддержку уязвимых категорий населения, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечению проектов, направленных на инвестиции в здоровье будущих поколений".

"Отдельной темой мероприятия стала продолжающаяся агрессия России, которая нанесла значительные потери аграрному сектору Украины и оказала значительное влияние на глобальный продовольственный рынок", - рассказали в МИД.

Как сообщили в министерстве, участники саммита подчеркнули, что целенаправленные атаки на портовую инфраструктуру Украины и зернохранилища, блокирование поставок зерна угрожает продовольственной безопасности миллионов людей во всем мире.

Международный саммит по продовольственной безопасности

Само мероприятие традиционно проходит в столице Украины в конце ноября. Нынешний саммит стал уже третьим. Как отмечают в МИД, он был направлен "на развитие постоянных продовольственных систем и укреплении здоровья будущих поколений из-за реформы школьного питания, опытом и материальной базой которой готова делиться Украина".

Также в украинском министерстве добавили, что саммит служит важной платформой для содействия международному сотрудничеству в обеспечении доставки продовольствия в страны, которые страдают от голода. А также для обсуждения путей преодоления глобальных вызовов в сфере продовольственной безопасности.

Первый саммит (в 2022 году) запустил инициативу президента Владимира Зеленского "Зерно из Украины" для поддержки стран, которые страдают от голода.

Второй (в 2023-м) сосредоточился на разблокировании путей поставки продовольствия и обеспечении бесперебойного экспорта зерна из Украины.

Напомним, по словам президента Зеленского, инициатива "Зерно из Украины" спасла от голода около 20 миллионов человек. Глава государства добавил, что программа успешно работает и будет расширяться.

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