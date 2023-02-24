Країни прийняли чітку формулу миру. Кулеба пояснив важливість резолюції ООН

Прийнявши українську резолюцію щодо миру, Генасамбеля ООН затвердила чіткі пункти формули миру, а також зруйнувала декілька міфів, на яких спекулювала російська пропаганда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Він зазначив, що завдяки резолюції, в ООН тепер існує затверджена формула миру президента Володимира Зеленського, що допоможе запобігти будь-яким спекуляціям на цю тему.
"Це означає, що тепер будь-які мирні пропозиції, які можуть лунати від тієї чи іншої держави, мають знаходитись в рамках резолюції. Те, чого немає в резолюції, буде дуже важко їм продати як додатковий конструктивний елемент свого мирного плану", - сказав він.
Крім цього, було зруйновано декілька міфів. Перший: те, що Україну підтримує тільки глобальний Захід.
"141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки - всі проголосували на підтримку резолюції. На підтримку чітких слів, що Росія має вивести свої війська", - зазначив Кулеба.
Ще було зруйновано міфі про те, що від теми війни в Україні всі втомились, а також, що Рсоія може переломити ситуацію на свою користь.
В кінці Кулеба зазначив, що ще 48 годин тому на підтримку резолюції не було і 130 голосів, однак завдяки роботі президента, дипломатів і партнерів, вдалося досягти відомого всім результату.
Нагадаємо, що Генасамблея ООН у четвер, 23 лютого, підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її прихильниками. В ній наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай поки не надав жодного офіційного документа за так званим "мирним планом". Тому Україна розраховує на підтримку власної "формули миру".
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