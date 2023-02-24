Страны приняли четкую формулу мира. Кулеба объяснил важность резолюции ООН

Он отметил, что благодаря резолюции, в ООН теперь существует утвержденная формула мира президента Владимира Зеленского, которая поможет предотвратить любые спекуляции на эту тему.

"Это означает, что теперь любые мирные предложения, которые могут раздаваться от того или иного государства, должны находиться в рамках резолюции. То, чего нет в резолюции, будет очень трудно им продать как дополнительный конструктивный элемент своего мирного плана", - сказал он. он.

Кроме того, было разрушено несколько мифов. Первое: то, что Украину поддерживает только глобальное Запад.

"141 страна, среди которых абсолютное большинство стран Латинской Америки, абсолютное большинство стран Азии, большинство стран Африки – все проголосовали в поддержку резолюции. В поддержку четких слов, что Россия должна вывести свои войска", – отметил Кулеба.

Еще было разрушено миф о том, что от темы войны в Украине все устали, а также, что Россия может переломить ситуацию в свою пользу.

В конце Кулеба отметил, что еще 48 часов назад в поддержку резолюции не было и 130 голосов, однако благодаря работе президента, дипломатов и партнеров удалось добиться известного всем результата.