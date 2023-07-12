Страны Северной Европы присоединяются к гарантиям для Украины от G7

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия решили поддержать декларацию насчет гарантий безопасности для Украины, которую сегодня согласовали лидеры "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление .

"Мы обязуемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С этой целью мы приветствуем Совместную декларацию G7 о поддержке Украины. Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренностей - с учетом широкого спектра потребностей", - сказано в заявлении.

Лидеры стран Северной Европы пообещали предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по обучению украинских солдат, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность, сдержать российскую агрессию и укрепить экономическую стабильность и устойчивость нашей страны.

"Мы обязуемся поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановления экономики, защиты граждан и продвижения программы реформ, а также в процессе ее интеграции в Евроатлантическое сообщество", - подчеркивается в заявлении.

Декларация G7

Напомним, сегодня, 12 июля, в ходе саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономической сфере для нашей страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, которые предусмотрены декларацией, будут расширены за счет двухсторонних договоров с партнерами.

Более детально о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.