Країни Перської затоки наполягають на необхідності продовження "зернової угоди"

На зустрічі з послом України в Саудівській Аравії Анатолієм Петренком аль-Будайві також зазначив, що всі учасники Ради підтримують мирні зусилля щодо врегулювання розв'язаної Росією війни.

Генеральний секретар також наголосив, що позиція Ради щодо війни в Україні заснована на принципах міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй, збереженні міжнародного порядку на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності держав та ін.

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки – це регіональна закрита міжнародна організація. В офіційній назві організації слово Перська відсутнє, оскільки арабські держави вважають за краще називати цю затоку Арабською.

Основна мета організації – координація, співробітництво та інтеграція у всіх економічних, соціальних та культурних справах. Найбільше регулювання усередині Ради було здійснено в економічних та фінансових питаннях; комерції, митниці та комунікаціях.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Туреччина як посередники хочуть домовитися про репатріацію українських дітей, які були депортовані в РФ і утримувалися там у дитячих будинках.