Страны Персидского залива настаивают на необходимости продления "зерновой сделки"

На встрече с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко аль-Будайви также отметил, что все участники Совета поддерживают мирные усилия по урегулированию развязанной Россией войны.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что позиция Совета в отношении войны в Украине основана на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций, сохранении международного порядка на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств и пр.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – это региональная закрытая международная организация. В официальном названии организации слово Персидский отсутствует, поскольку арабские государства предпочитают называть этот залив Арабским.

Основная цель организации — координация, сотрудничество и интеграция во всех экономических, социальных и культурных делах. Наибольшее регулирование внутри Совета было осуществлено в экономических и финансовых вопросах; коммерции, таможне и коммуникациях.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Турция в качестве посредников хотят договориться о репатриации украинских детей, которые были депортированы в РФ и содержались там в детских домах.