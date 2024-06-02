Країни ОПЕК+ погодилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні країни ОПЕК+ скорочують свій видобуток нафти загалом на 5,86 мільйона барелів на день, що становить приблизно 5,7% світового попиту.

Це скорочення на 3,66 мільйона барелів на добу, термін дії яких мав закінчитися наприкінці 2024 року, і добровільні скорочення вісьмома членами ОПЕК+ на 2,2 мільйона барелів на добу, які закінчуються наприкінці червня 2024 року.