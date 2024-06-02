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Країни ОПЕК+ погодилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, - Reuters

Неділя 02 червня 2024 18:59
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Країни ОПЕК+ погодилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, - Reuters Фото: країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) домовилася про продовження скорочення видобутку нафти до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні країни ОПЕК+ скорочують свій видобуток нафти загалом на 5,86 мільйона барелів на день, що становить приблизно 5,7% світового попиту.

Це скорочення на 3,66 мільйона барелів на добу, термін дії яких мав закінчитися наприкінці 2024 року, і добровільні скорочення вісьмома членами ОПЕК+ на 2,2 мільйона барелів на добу, які закінчуються наприкінці червня 2024 року.

Як розповів Reuters один з делегатів ОПЕК+, на засідання у неділю, 2 червня, країни організації вирішили продовжити скорочення на 3,66 млн барелів на добу до кінця 2025 року, а також продовжити скорочення на 2,2 млн барелів на добу ще на три місяці - до кінця вересня 2024 року.

Нагадаємо, на початку травня світові ціни на нафту підскочили після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Секторі Газа.

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