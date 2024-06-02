Страны ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня страны ОПЕК+ сокращают свою добычу нефти в общей сложности на 5,86 миллиона баррелей в день, что составляет примерно 5,7% мирового спроса.

Это сокращение на 3,66 миллиона баррелей в сутки, срок действия которого истекал в конце 2024 года, и добровольные сокращения восемью членами ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые истекают в конце июня 2024 года.