Страны ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, - Reuters
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договорилась о продолжении сокращения добычи нефти до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня страны ОПЕК+ сокращают свою добычу нефти в общей сложности на 5,86 миллиона баррелей в день, что составляет примерно 5,7% мирового спроса.
Это сокращение на 3,66 миллиона баррелей в сутки, срок действия которого истекал в конце 2024 года, и добровольные сокращения восемью членами ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые истекают в конце июня 2024 года.
Как рассказал один из делегатов ОПЕК+, на заседание в воскресенье, 2 июня, страны организации решили продлить сокращение на 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года, а также продлить сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки еще на три месяца - до конца сентября 2024 года.
Напомним, в начале мая мировые цены на нефть подскочили после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Секторе Газа.
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