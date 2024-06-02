ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, - Reuters

Воскресенье 02 июня 2024 18:59
UA EN RU
Страны ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, - Reuters Фото: страны ОПЕК+ договорились не увеличивать добычу нефти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договорилась о продолжении сокращения добычи нефти до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня страны ОПЕК+ сокращают свою добычу нефти в общей сложности на 5,86 миллиона баррелей в день, что составляет примерно 5,7% мирового спроса.

Это сокращение на 3,66 миллиона баррелей в сутки, срок действия которого истекал в конце 2024 года, и добровольные сокращения восемью членами ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые истекают в конце июня 2024 года.

Как рассказал один из делегатов ОПЕК+, на заседание в воскресенье, 2 июня, страны организации решили продлить сокращение на 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года, а также продлить сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки еще на три месяца - до конца сентября 2024 года.

Напомним, в начале мая мировые цены на нефть подскочили после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
NEWS
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет