Країни ООН закликали вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів

Вона зазначила у ході презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, що Моніторингова місія ООН продовжує документувати випадки свавільних затримань, а також масштабного застосування російською окупаційною "владою" тортур цивільних та військовополонених, та жорстокого поводження з ними.

За словами Белль, з лютого минулого року вони зафіксували довільні затримання майже тисячі осіб на окупованих територіях України.

"За цей звітний період ми задокументували 43 такі випадки, але справжня кількість їх, ймовірно, вища", - заявила вона.

Белль також розповіла, що близько 90% опитаних представників Моніторингової місії ООН осіб, які були затримані на окупованих територіях, розповіли про пережиті катування та жорстоке поводження, коли утримувалися під вартою. Така сама тенденція поширюється на українських військовополонених.

"Свідчення тих, хто вижив, описують неймовірну жорстокість, включаючи жахливі розповіді про жорстокі побиття. У деяких випадках це призводило до переломів кісток, вибитих зубів", - наголосила глава Місії.

Катування та воєнні злочини російських окупантів

Нагадаємо, раніше спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс заявила про те, що катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля.

Нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе розповів, що російські методи тортур на окупованій нею частині території України були настільки жорстокими, що деякі з її жертв були закатовані до смерті.