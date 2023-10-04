Страны ООН призвали требовать от РФ доступа ко всем пленникам и узникам

Она отметила в ходе презентации нового доклада по ситуации с правами человека в Украине, что Мониторинговая миссия ООН продолжает документировать случаи произвольных задержаний, а также масштабного применения российскими оккупационными "властями" пыток гражданских и военнопленных, и жестокого обращения с ними.

По словам Белль, с февраля прошлого года они зафиксировали произвольные задержания почти тысячи человек на оккупированных территориях Украины.

"За этот отчетный период мы задокументировали 43 таких случая, но настоящее количество их, вероятно, выше", - заявила она.

Белль также рассказала, что около 90% опрошенными представителями Мониторинговой миссии ООН лиц, которые были задержаны на оккупированных территориях, рассказали о пережитых пытках и жестоком обращении, когда содержались под стражей. Такая же тенденция распространяется на украинских военнопленных.

"Свидетельства выживших описывают невероятную жестокость, включая ужасные рассказы о жестоких избиениях. В некоторых случаях это приводило к переломам костей, выбитых зубов", - подчеркнула глава Миссии.

Пытки и военные преступления российских оккупантов

Напомним, ранее специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев являются частью политики Кремля.

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе рассказал, что российские методы пыток на оккупированной ею части территории Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти.