Страны ООН призвали требовать от РФ доступа ко всем пленникам и узникам

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине выступило с призывом к государствам-членам ООН требовать от властей РФ предоставить доступ независимым наблюдателям ко всем местам содержания под стражей и интернированию.
Об этом заявила руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Она отметила в ходе презентации нового доклада по ситуации с правами человека в Украине, что Мониторинговая миссия ООН продолжает документировать случаи произвольных задержаний, а также масштабного применения российскими оккупационными "властями" пыток гражданских и военнопленных, и жестокого обращения с ними.
По словам Белль, с февраля прошлого года они зафиксировали произвольные задержания почти тысячи человек на оккупированных территориях Украины.
"За этот отчетный период мы задокументировали 43 таких случая, но настоящее количество их, вероятно, выше", - заявила она.
Белль также рассказала, что около 90% опрошенными представителями Мониторинговой миссии ООН лиц, которые были задержаны на оккупированных территориях, рассказали о пережитых пытках и жестоком обращении, когда содержались под стражей. Такая же тенденция распространяется на украинских военнопленных.
"Свидетельства выживших описывают невероятную жестокость, включая ужасные рассказы о жестоких избиениях. В некоторых случаях это приводило к переломам костей, выбитых зубов", - подчеркнула глава Миссии.
Напомним, ранее специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев являются частью политики Кремля.
Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе рассказал, что российские методы пыток на оккупированной ею части территории Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти.
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