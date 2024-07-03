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Країни НАТО не змогли досягти домовленості щодо багаторічної підтримки України, - DPA

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не зміг переконати союзників узяти на себе багаторічне фінансове зобов'язання з підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA та ASB Zeitung.

Союзники по НАТО змогли домовитися лише напередодні саміту у Вашингтоні про надання допомоги в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Конкретної угоди про те, хто скільки внесе, досягти не вдалося. Тому країни НАТО лише невизначено заявили про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) має відігравати певну роль.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Це також мало показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не виграє свою війну проти України.

Сума в 40 мільярдів євро приблизно відповідає щорічній підтримці, яку союзники надавали з початку російського вторгнення.

Допомога Україні від НАТО

Згідно з інформацією агентства Bloomberg, низка країн-членів Північноатлантичного альянсу не готова давати тверді обіцянки щодо багаторічної військової допомоги Україні.

Спочатку передбачалося, що країни НАТО зможуть дійти згоди, якщо 40-мільярдну допомогу Україні зарахують до вже існуючого зобов'язання альянсу витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропоновано нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою в рамках гарантії довгострокової прихильності до альянсу безпеки країни.

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