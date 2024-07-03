Країни НАТО не змогли досягти домовленості щодо багаторічної підтримки України, - DPA

Союзники по НАТО змогли домовитися лише напередодні саміту у Вашингтоні про надання допомоги в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Конкретної угоди про те, хто скільки внесе, досягти не вдалося. Тому країни НАТО лише невизначено заявили про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) має відігравати певну роль.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Це також мало показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не виграє свою війну проти України.

Сума в 40 мільярдів євро приблизно відповідає щорічній підтримці, яку союзники надавали з початку російського вторгнення.