Союзники по НАТО смогли договориться лишь в преддверии саммита в Вашингтоне о предоставлении помощи в размере не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Конкретного соглашения о том, кто сколько внесет, достичь не удалось. Поэтому страны НАТО лишь неопределенно заявили о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) должен играть определенную роль.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изначально призвал союзников гарантировать Украине долгосрочную военную помощь в размере не менее 40 миллиардов евро в год. Это также должно было показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не выиграет свою войну против Украины.

Сумма в 40 миллиардов евро примерно соответствует ежегодной поддержке, которую союзники оказывали с начала российского вторжения.