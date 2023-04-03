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Країни НАТО збираються погодити початок розробки багаторічної програми для України

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять початок розробки багаторічної програми підтримки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.

За його словами, на зустрічі глав МЗС країн НАТО, яка відбудеться 4-5 квітня у Брюсселі, планують затвердити старт розробки багаторічної програми для України. Столтенберг зазначив, що мета альянсу забезпечити оборону України, аби у майбутньому не повторити подібної збройної агресії.

"Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати розробку багаторічної програми для України", - сказав він.

Водночас генсек додав, що члени НАТО від початку російського вторгнення надали Україні допомогу на суму близько 65 млрд євро.

Нагадаємо, раніше у НАТО анонсували, що розроблять для України багаторічну програму підтримки, аби допомогти нашій країні перейти на сучасне озброєння.

Також зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, яке заплановане на 4 квітня.

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