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Страны НАТО намерены согласовать начало разработки многолетней программы для Украины

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят начало разработки многолетней программы поддержки для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

По его словам, на встрече глав МИД стран НАТО, которая состоится 4-5 апреля в Брюсселе, планируется утвердить старт разработки многолетней программы для Украины. Столтенберг отметил, что цель альянса обеспечить оборону Украины, чтобы в будущем не повторить подобную вооруженную агрессию.

"Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины", - сказав он.

В то же время генсек добавил, что члены НАТО с начала российского вторжения оказали Украине помощь на сумму около 65 млрд евро.

Напомним, ранее в НАТО анонсировали, что разработают для Украины многолетнюю программу поддержки, чтобы помочь нашей стране перейти на современное вооружение.

Также отметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, которое запланировано на 4 апреля.

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