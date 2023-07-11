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Країни НАТО узгодили оборонні плани на випадок нападу Росії, - Reuters

Фото: НАТО узгодило план оборони від Росії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Країни-члени НАТО узгодили свої оборонні плани, в яких описується перелік дій на випадок нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили виданню джерела, знайомі з питанням, Туреччина спочатку не погоджувалась затверджувати регіональні плани оборони через формулювання щодо Кіпру, але пізніше пішла на компроміс.

На саміті у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, Альянс звернеться до країн-членів з вказівками щодо оновлення своїх військових сил та потужностей, а також закличе всі країни витрачати на оборону мінімум 2% від ВВП.

Оборона країн НАТО

Зазначимо, що раніше повідомлялось про невдалу спробу міністрів оборони країн НАТО досягти згоди щодо оборонного плану на випадок атаки РФ - Туреччина блокувала рішення через формулювання географічних місць, таких як Кіпр.

Крім цього, нещодавно генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав всі країни-члени підвищити витрати на оборону хоча б до 2% від ВВП.

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НАТО