UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни НАТО створять у Європі "стіну безпілотників" через загрозу агресії РФ, - The Telegraph

Ілюстративне фото: НАТО створить у Європі "стіну безпілотників" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Низка країн НАТО, які розташовані у Європі, домовилися побудувати "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів. Це необхідно для захисту від російської агресії і потенційних провокацій за участю .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою.

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, це "дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Варто зауважити, що владу країн ЄС, які межують з Росією, дедалі частіше турбує питання безпеки їх кордонів. Зокрема, Фінляндія закрила пункти пропуску на кордоні з Росією, а також посилила контроль за мігрантами.

А днями Росія зняла близько 20 буїв, які були встановлені в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. А на передодні цього на сайті російського уряду з'явився документ, згідно з яким країна хотіла "відсунути" кордони Литви та Фінляндії у Балтійському морі. Пізніше документ зник із сайту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська Федерація