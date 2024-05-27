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Страны НАТО создадут в Европе "стену беспилотников" из-за угрозы агрессии РФ, - The Telegraph

Иллюстративное фото: НАТО создаст в Европе "стену беспилотников" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Ряд стран НАТО, расположенных в Европе, договорились построить "стену из беспилотников" вдоль своих границ. Это необходимо для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников из Норвегии в Польшу", - сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Следует заметить, что власти граничащих с Россией стран ЕС все чаще беспокоят вопросы безопасности их границ. В частности, Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией, а также усилила контроль над мигрантами.

А на днях Россия сняла около 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера. А накануне этого на сайте российского правительства появился документ, согласно которому страна хотела отодвинуть границы Литвы и Финляндии в Балтийском море. Позже документ исчез с сайта.

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