Країни НАТО проводять військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю

Низка країн НАТО проводять одночасні військові навчання на східному фланзі Альянсу - у Польщі та Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

У навчаннях Iron Wolf, які проходить у Литві, окрім литовських сил, беруть участь дев'ять інших країн НАТО, зокрема Німеччини, Норвегії, Великобританії та США. До них залучено близько 3,5 тисячі бійців та 700 одиниць техніки.

Навчання проходять у місті Пабрад, що у 10 км від кордону з Білоруссю. Зважаючи на фото, можна припустити, що військові відпрацьовують дії механізованих з'єднань у лісах, а також дії у міській забудові.

Окрім того, навчання Puma проходять у Польщі у районі Жешува, який став важливим логістичним хабом для передачі озброєння Україні країнами НАТО. У маневрах беруть участь армія Польщі, а також армії Словаччини, Чехії та Угорщини і деякі підрозділи з Великої Британії та США.

Окремим елементом навчань є марш, який буде проходити через Жешув задля відпрацювання руху в умовах щільної міської забудови.

Нагадаємо, НАТО планує найближчим часом провести планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.