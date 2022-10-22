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Країни НАТО проводять військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю

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Субота 22 жовтня 2022 14:39
Країни НАТО проводять військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю Фото: країни НАТО проводять військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю (twitter.com/bg_ltu_efp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Низка країн НАТО проводять одночасні військові навчання на східному фланзі Альянсу - у Польщі та Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

У навчаннях Iron Wolf, які проходить у Литві, окрім литовських сил, беруть участь дев'ять інших країн НАТО, зокрема Німеччини, Норвегії, Великобританії та США. До них залучено близько 3,5 тисячі бійців та 700 одиниць техніки.

Навчання проходять у місті Пабрад, що у 10 км від кордону з Білоруссю. Зважаючи на фото, можна припустити, що військові відпрацьовують дії механізованих з'єднань у лісах, а також дії у міській забудові.

Окрім того, навчання Puma проходять у Польщі у районі Жешува, який став важливим логістичним хабом для передачі озброєння Україні країнами НАТО. У маневрах беруть участь армія Польщі, а також армії Словаччини, Чехії та Угорщини і деякі підрозділи з Великої Британії та США.

Окремим елементом навчань є марш, який буде проходити через Жешув задля відпрацювання руху в умовах щільної міської забудови.

Нагадаємо, НАТО планує найближчим часом провести планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку РФ.

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