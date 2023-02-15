UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни НАТО погодилися наростити виробництво боєприпасів на тлі допомоги Україні, - генсек

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Західні союзники погодилися наростити виробництво боєприпасів. Оскільки допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian.

"Я вітаю нові обіцянки підтримки, зроблені союзниками по НАТО, включаючи збільшення зброї Україні та військову підготовку", - заявив Столтенберг.

Він також зазначив, що в України "є вікно можливостей, щоб перехилити терези, і тут час має важливе значення".

На запитання, чи є занепокоєння щодо того, що в України можуть закінчитися боєприпаси, Столтенберг сказав: "Країни НАТО підписали контракти, за якими вони погоджуються збільшити виробництво боєприпасів".

При цьому генсек НАТО зауважив, що дійсно спостерігаються величезні витрати на боєприпаси.

"Ми розглядали це питання з країнами-членами НАТО і бачимо, що справи рухаються в правильному напрямку", - каже Столтенберг.

Він також додав, що війна в Україні "стає жорстокою війною на виснаження та війною матеріально-технічного забезпечення".

Нагадаємо, як раніше заявив міністр оборони Олексій Резніков, у Збройних сил України достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ росіян, але нові постачання вже ж обговорювалися із союзниками під час дев'ятого Рамштайну.

Також ми писали, що США уклали контракти на понад 500 млн доларів на виробництво боєприпасів для України.

До цього ж глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО, згадав про занепокоєння Вашингтона та інших країн з приводу дефіциту боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергВійськова допомога