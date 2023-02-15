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США уклали контракт на виробництво боєприпасів для України

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Вашингтон, Середа 15 лютого 2023 05:40
США уклали контракт на виробництво боєприпасів для України Фото: США уклали контракт на виробництво боєприпасів для України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів з двома компаніями, які будуть використовувати гроші для виробництва артилерійських боєприпасів для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Армія США оголосила у вівторок, що перші боєприпаси на це замовлення мають бути доставлені вже наступного місяця.

Заява прозвучала на тлі попереджень Києва про те, що українські сили виснажують арсенал.

Розміщене замовлення США на озброєння надсилається двом компаніям Northrop Grumman Systems та Global Military Products. Його загальна вартість становить 522 млн доларів.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО, згадав про занепокоєння Вашингтона та інших країн з приводу дефіциту боєприпасів.

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