Чи вистачить боєприпасів для відбиття наступу росіян: відповідь Резнікова
У Збройних сил України достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ росіян. Нові поставки обговорювалися під час дев'ятого Рамштайну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра оборони Олексія Резнікова агентству "Укрінформ".
За його словами, в Україні не сидять, нічого не роблячи, і давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання.
"Тому поставки є і поставки будуть", - сказав міністр
Водночас, коли йде війна, завжди чогось не вистачає. "Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу - то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну", - додав Резніков.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, оскільки Росія розпочала новий наступ на Донбасі.