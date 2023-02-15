Чи вистачить боєприпасів для відбиття наступу росіян: відповідь Резнікова

За його словами, в Україні не сидять, нічого не роблячи, і давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання.

"Тому поставки є і поставки будуть", - сказав міністр

Водночас, коли йде війна, завжди чогось не вистачає. "Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу - то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну", - додав Резніков.