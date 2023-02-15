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Чи вистачить боєприпасів для відбиття наступу росіян: відповідь Резнікова

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Україна, Середа 15 лютого 2023 09:55
Чи вистачить боєприпасів для відбиття наступу росіян: відповідь Резнікова Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Збройних сил України достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ росіян. Нові поставки обговорювалися під час дев'ятого Рамштайну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра оборони Олексія Резнікова агентству "Укрінформ".

За його словами, в Україні не сидять, нічого не роблячи, і давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання.

"Тому поставки є і поставки будуть", - сказав міністр

Водночас, коли йде війна, завжди чогось не вистачає. "Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу - то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну", - додав Резніков.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, оскільки Росія розпочала новий наступ на Донбасі.

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Збройні сили України
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