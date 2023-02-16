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Країни НАТО можуть збільшити рівень оборонних витрат: Столтенберг розповів деталі

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Четвер 16 лютого 2023 07:41
Країни НАТО можуть збільшити рівень оборонних витрат: Столтенберг розповів деталі Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Країни-члени Північноатлантичного альянсу розглянуть можливість збільшення оборонних витрат. Мінімальним порогом вважатиметься позначка у 2% від ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, зроблену під час пресконференції у Брюсселі.

Політик зазначив, що союзники провели дискусію щодо того, яким має бути новий інвестиційний внесок.

"Під час саміту цього літа ми маємо зробити нові зобов'язання. Це є очевидним вже зараз, тому що ми маємо повномасштабну війну в Україні, в Європі", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, замість того, щоб прагнути досягти відмітки у 2% від ВВП в оборонних витратах, союзники мають погодити цей показник як мінімальний рівень, і рухатися далі.

"Існує нагальна потреба в озброєнні, в боєприпасах, в тренуванні - в усьому. У цьому контексті очевидно, що двох відсотків буде недостатньо для (фінансування – ред.) того, що потрібно зараз", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, союзники погодилися наростити виробництво боєприпасів. Оскільки допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів.

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НАТО Єнс Столтенберг
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