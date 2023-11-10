UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни НАТО мають навчатися кіберзахисту в України, - глава МЗС Німеччини

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни НАТО допомагають Україні з кіберзахистом, але багато в чому союзники повинні повчитися у нашої країни.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Підтримуючи Україну в кіберзахисті, ми теж захищаємо себе. Тому Німеччина надала Україні 10 тисяч наземних станцій для супутникової інтернет-системи. І ми вносимо свій внесок у кіберпотенціал України, навчаючи персонал. Але й нам теж є чому повчитися в України", - заявила Бербок на першій конференції НАТО з питань кібербезпеки в Берліні.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що зараз українські фахівці, ймовірно, мають більше досвіду кіберзахисту, ніж усі разом взяті.

За її словами, якщо близькі партнери НАТО є вразливими, вразливий і сам Альянс. Це стало зрозуміло, коли Росія у день початку повномасштабного вторгнення атакувала мережу зв'язку ViaSat. Її ефект поширився на мережі по всій Європі, а в Німеччині постачальники відновлюваної енергії тимчасово втратили зв'язок із більш ніж 3000 вітровими електростанціями.

"Кібератаки – це не гра. Вони впливають на реальний світ. Вони загрожують життю та економіці. Вони становлять небезпеку для нашої демократії та верховенства права. Кіберпростір став нервовою системою нашого суспільства", - додала глава МЗС Німеччини.

Російські кібератаки

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани, об'єкти енергетичної інфраструктури та ін.

Зокрема, під удар попадали і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Також голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявляв, що росіяни атакують комп'ютерні системи прокуратури, яка збирає докази військових злочинів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака