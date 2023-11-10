Страны НАТО должны учиться киберзащите у Украины, - глава МИД Германии

"Поддерживая Украину в киберзащите, мы тоже защищаем себя. Поэтому Германия предоставила Украине 10 тысяч наземных станций для спутниковой интернет-системы. И мы вносим свой вклад в киберпотенциал Украины, обучая персонал. Но и нам тоже есть чему поучиться у Украины", - заявила Бербок на первой конференции НАТО по кибербезопасности в Берлине.

Глава МИД Германии подчеркнула, что в настоящий момент украинские специалисты, вероятно, имеют больше опыта киберзащиты, чем все мы вместе взятые

По ее словам, если близкие партнеры НАТО уязвимы, уязвим и сам Альянс. Это стало понятно, когда Россия в день начала полномасштабного вторжения атаковала сеть связи ViaSat. Ее эффект распространился на сети по всей Европе, а в Германии поставщики возобновляемой энергии временно потеряли связь с более чем 3000 ветровыми электростанциями.

"Кибератаки – это не игра. Они влияют на реальный мир. Они угрожают жизни и экономике. Они представляют опасность для нашей демократии и верховенства права. Киберпространство стало нервной системой нашего общества", - добавила глава МИД Германии.

Российские кибератаки

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы, объекты энергетической инфраструктуры и пр.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Также глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что россияне атакуют компьютерные системы прокуратуры, собирающей доказательства военных преступлений РФ.