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Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною, - Пентагон

Фото: заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Країни Північноатлантичного союзу (НАТО) не збиватимуть ракети і дрони над територією України, адже такі дії втягнуть їх у війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника речника Міноборони США Сабріну Сінгх.

За її словами, допомога союзників у збитті ворожих дронів над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні - це "два дуже різні ландшафти і поля бою".

Сінгх зазначила, що президент США Джо Байден на самому початку вторгнення Росії в Україну, "доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою". А Збройні сили дуже успішно використовували засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

"Держсекретар щойно розмовляв з паном Умеровим, щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби їм (Силам оборони. - ред.) можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.

На запитання, чи збиття ворожих цілей з території Румунії або Польщі можна вважати такою "постановкою чобота", Сінгх відповіла, що це втягне країни Заходу у війну.

"Це означало б, що ми будемо втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми будемо продовжувати надавати їм необхідну для цього підтримку", - сказала заступник речника Пентагону.

Допомога НАТО у збитті ворожих об'єктів над Україною

Офіційний Київ не раз звертався до сусідніх країн з проханням допомогти у збитті російських ракет і безпілотників, що залітають у повітряний простір та підлітають до західних кордонів країн НАТО.

У четвер, 3 жовтня, президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Київ буде надалі переконувати партнерів у необхідності збиття російських дронів і ракет. За його словами, результати переговорів з цього питання потрібні вже напередодні зими.

У свою чергу Рютте зазначив, що рішення про збиття дронів і ракет, які порушують повітряний простір країни НАТО, ухвалюють національні органи влади.

Пізніше Зеленський пояснив причину дефіциту безпеки в українському небі.

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