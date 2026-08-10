Країни НАТО біля кордону з РФ готуються до провокацій з українськими дронами

Йдеться про побоювання, що Москва може інсценувати атаку під "чужим прапором", використавши дрони українського виробництва. У такому випадку Росія могла б спробувати звинуватити Україну або країни НАТО та використати інцидент як привід для подальших дій.

Як країни НАТО посилюють захист

Литва вже залучила військових для охорони терміналів скрапленого газу та нафтопродуктів, важливої лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулюючої електростанції "Круоніс".

Латвія посилила охорону об'єктів критичної інфраструктури, зокрема греблі на річці Даугава поблизу Риги та підземного газосховища "Інчукалнс".

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що ймовірність потенційної гібридної загрози зараз вища, ніж раніше.

У Польщі компанія "Orlen" тим часом розглядає альтернативні маршрути імпорту газу на випадок перебоїв із постачанням. Оператор газової інфраструктури Gaz-System також працює в режимі підвищеної пильності.

Яку провокацію може готувати Росія

За оцінкою представника розвідки однієї з країн Балтії, російські військові та спецслужби можуть планувати атаку на об'єкти інфраструктури в Росії, країнах Балтії та Польщі з використанням українських дронів.

За його словами, така операція могла б бути проведена невдовзі після отримання схвалення російського керівництва. При цьому основною метою може бути не фізичне знищення інфраструктури, а створення політичної кризи всередині НАТО.

У Москві ці побоювання заперечують. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше називав попередження про можливі таємні російські атаки "страшилками", які нібито використовують для виправдання мілітаризації проти Росії.

Окремі побоювання виникли й у Польщі навколо її майбутньої атомної електростанції. Державна компанія Polskie Elektrownie Jadrowe повідомила про появу підроблених документів, походження яких, за її оцінкою, можна простежити "на схід від Польщі".

Компанія проводить розслідування спільно зі спецслужбами та правоохоронцями й стежить за можливими проявами саботажу.