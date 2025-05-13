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Європейські міністри у Римі розглянуть координацію підтримки України

Вівторок 13 травня 2025 01:44
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Європейські міністри у Римі розглянуть координацію підтримки України Фото: Гвідо Крозетто, глава Міноборони Італії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Італії Римі цього тижня планується зустріч міністрів оборони низки європейських країн. На саміті, зокрема, обговорять тему підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Sud Ouest.

Зазначається, що зустріч у Римі має відбутися у п'ятницю, 16 травня.

Вона стане вже четвертим самітом такого типу після тих, що відбулися в Берліні в листопаді, Варшаві в січні та Парижі в березні.

В міністерстві оборони Італії розповіли, що глава відомства Гвідо Крозетто зустрінеться зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для "обговорення координації підтримки України".

Окрім теми щодо України, міністри на такому саміті також обговорять шляхи зміцнення європейської оборони.

Очікується, що після зустрічі п'ять європейських міністрів проведуть спільну прес-конференцію о 12:45 за Гринвічем (тобто о 14:45 за Києвом).

Саміт має відбутися після зустрічі України та РФ у Стамбулі

Оголошення в Італії про дану зустріч з'явилося після заяви 12 травня президента США Дональда Трампа про "розглядання" можливості візиту до Туреччини 15 травня для можливої участі в переговорах між Україною та РФ у Стамбулі, про готовність до чого вже оголосив президента України Володимир Зеленський.

Натомість російський диктатор Володимир Путін, який сам днями закликав до відновлення таких прямих переговорів з Україною у Стамбулі, досі не підтвердив намір щодо свого візиту.

Питання щодо перемир'я і нових санкцій

Додамо також, що після зустрічі у Києві лідерів країн з "коаліції рішучих" (Британії, Франції, Німеччини та Польщі) Україна оголосила про готовність до припинення вогню щонайменше на 30 днів, з 12 травня.

Тоді ж європейські лідери під час візиту до України попередили Кремль щодо можливості запровадження нових жорстких санкцій у разі відмови від перемир'я. Але Москва фактично такий ультиматум проігнорувала.

Крім того, 12 травня Берлін та Париж наголосили, що ЄС готує нові масштабні санкції проти Росії, спрямовані на її нафтову та фінансову систему, і що тепер все залежить від Путіна і перемовин у Стамбулі.

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