Країни G7 засудили російські псевдовибори на окупованих територіях України

Російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є незаконними. Такий крок не змінить рішень "Великої сімки" щодо підтримки українського народу.

Про це сказано у заяві G7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми беззастережно засуджуємо проведення Росією фіктивних "виборів" на суверенній українській території у Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та у Криму", - наголошується в заяві.

Країни G7 наголошують, що фіктивні вибори не вплинуть на підтримку України, яка бореться за деокупацію своїх територій.

Також "Велика сімка" додає, що такі дії Росії - пропагандистська акція, яка спрямована на легітимацію незаконного захоплення української території.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, росіяни проводили так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України з 8 по 10 вересня.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

Водночас, у МЗС України розповіли, що наша країна ініціює включення факту проведення незаконних виборів у резолюції ООН.