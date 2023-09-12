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Страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Вторник 12 сентября 2023 19:45
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Страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины Иллюстративное фото: страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными. Такой шаг не изменит решений "Большой семерки" о поддержке украинского народа.

Об этом сказано в заявлении G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы безоговорочно осуждаем проведение Россией фиктивных "выборов" на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму", - отмечается в заявлении.

Страны G7 подчеркивают, что фиктивные выборы не повлияют на поддержку Украины, которая борется за деоккупацию своих территорий.

Также "Большая семерка" добавляет, что такие действия России - пропагандистская акция, которая направлена на легитимацию незаконного захвата украинской территории.

"Выборы" в оккупации

Напомним, россияне проводили так называемые “выборы” на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.

В то же время в МИД Украины рассказали, что наша страна инициирует включение факта проведения незаконных выборов в резолюции ООН.

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