Страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными. Такой шаг не изменит решений "Большой семерки" о поддержке украинского народа.
Об этом сказано в заявлении G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы безоговорочно осуждаем проведение Россией фиктивных "выборов" на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму", - отмечается в заявлении.
Страны G7 подчеркивают, что фиктивные выборы не повлияют на поддержку Украины, которая борется за деоккупацию своих территорий.
Также "Большая семерка" добавляет, что такие действия России - пропагандистская акция, которая направлена на легитимацию незаконного захвата украинской территории.
"Выборы" в оккупации
Напомним, россияне проводили так называемые “выборы” на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.
В то же время в МИД Украины рассказали, что наша страна инициирует включение факта проведения незаконных выборов в резолюции ООН.
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