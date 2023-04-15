Країни G7 занепокоєні можливістю ухилення РФ від санкцій через "лазівки" у Швейцарії, - ЗМІ

У 2022 році Швейцарія заявила про замороження російських активів на суму близько 7,5 мільярда швейцарських франків, що зберігалися в країні. Посли країн G7 у листі ставлять цей факт під сумнів і зазначають, що за оцінками незалежних джерел загальна сума, що зберігається в Швейцарії, може бути значно більшою.

Також посли ставлять під сумнів положення про банківську таємницю у Швейцарії. Зазначається, що воно може бути використане для замітання слідів фінансових гаваней.

"Ми також стурбовані тим, що правоохоронці не можуть розслідувати незаконні фінансові структури, створені адвокатами, які зокрема виступають фінансовими посередниками, через захист приватного життя", – йдеться в листі.

Країни "Великої сімки" закликали Швейцарію приєднатися до робочої групи G7 REPO, яка координує впровадження санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну.