Страны G7 обеспокоены возможностью ухода РФ от санкций из-за "лазейки" в Швейцарии, - СМИ

Послы стран "Большой семерки" направили Швейцарии письмо, в котором критикуют "лазейки", которые могут позволять российским активам избегать санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesanzeiger.
В 2022 году Швейцария заявила о замораживании российских активов на сумму около 7,5 миллиарда хранившихся в стране швейцарских франков. Послы стран G7 в письме ставят этот факт под сомнение и отмечают, что по оценкам независимых источников хранящаяся в Швейцарии общая сумма может быть значительно больше.
Также послы подвергают сомнению положение о банковской тайне в Швейцарии. Отмечается, что оно может быть использовано для заметания следов финансовых гаваней.
"Мы также обеспокоены тем, что правоохранители не могут расследовать незаконные финансовые структуры, созданные адвокатами, которые, в частности, выступают финансовыми посредниками, из-за защиты частной жизни", – говорится в письме.
Страны "Большой семерки" призвали Швейцарию присоединиться к рабочей группе G7 REPO, которая координирует внедрение санкций, введенных по вторжению России в Украину.
Ранее мы сообщали, что в Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против России, однако государственный секретариат по экономическим вопросам выписал лишь два штрафа. Еще для 500 случаев ограничились разъяснениями.
Напомним, страны G7 выделят дополнительную помощь Украине в размере более 5 млрд долларов.
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