Страны G7 обеспокоены возможностью ухода РФ от санкций из-за "лазейки" в Швейцарии, - СМИ

Послы стран "Большой семерки" направили Швейцарии письмо, в котором критикуют "лазейки", которые могут позволять российским активам избегать санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesanzeiger .

В 2022 году Швейцария заявила о замораживании российских активов на сумму около 7,5 миллиарда хранившихся в стране швейцарских франков. Послы стран G7 в письме ставят этот факт под сомнение и отмечают, что по оценкам независимых источников хранящаяся в Швейцарии общая сумма может быть значительно больше.

Также послы подвергают сомнению положение о банковской тайне в Швейцарии. Отмечается, что оно может быть использовано для заметания следов финансовых гаваней.

"Мы также обеспокоены тем, что правоохранители не могут расследовать незаконные финансовые структуры, созданные адвокатами, которые, в частности, выступают финансовыми посредниками, из-за защиты частной жизни", – говорится в письме.

Страны "Большой семерки" призвали Швейцарию присоединиться к рабочей группе G7 REPO, которая координирует внедрение санкций, введенных по вторжению России в Украину.