Країни G7 закликали світову спільноту відреагувати на запуск КНДР балістичної ракети

Приводом для заяви "сімки" став пуск ракети, що відбувся 16 березня.

"Запуск МБР підриває регіональний та міжнародний мир та безпеку", - йдеться в зверненні.

Країни G7 висунули вимогу, щоб Північна Корея повністю відмовилась від ядерної зброї та ядерних програм, а також від будь-якої іншої зброї масового знищення.

"Північна Корея не може і ніколи не матиме статусу держави, яка володіє ядерною зброєю відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - підкреслили там.

Країни G7 закликали Північну Корею прийняти неодноразові пропозиції щодо діалогу, висунуті Японією, США та Південною Кореєю.

"Безрозсудна поведінка Північної Кореї вимагає швидкої та єдиної реакції міжнародного співтовариства, включаючи подальші значні заходи з боку РБ ООН", - наголошується у заяві.